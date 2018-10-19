В Кабардино-Балкарии полицейский насмерть сбил 82-летнего пешехода

В МВД по Кабардино-Балкарии проводится служебная проверка по факту ДТП с участием полицейского, в результате которого погиб пешеход

Инцидент произошел 17 октября на трассе «Кавказ» при въезде в г. Чегем.

«Сотрудник полиции, управляя автомобилем "Лада Приора", допустил наезд на 82-летнего жителя Чегемского района, переходившего проезжую часть дороги по пешеходному переходу», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по КБР,

После ДТП пешехода доставили в лечебное учреждение, где он скончался, не приходя в сознание.

В ведомстве отметили, что признаков алкогольного опьянения у водителя не выявили. Обстоятельства произошедшего выясняются.