В Тимашевском районе 18-летний парень угнал у пенсионерки автомобиль

В Тимашевском районе парень угнал у пенсионерки автомобиль и бросил его в соседней станице

В полицию обратилась 67-летняя жительница станицы Медведовской. Она сообщила о пропаже автомобиля ВАЗ-2106. Сотрудники ДПС нашли машину с повреждениями после ДТП в станице Старомышастовской.

Позже задержали 18-летнего жителя Динского района. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.