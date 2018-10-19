В Тимашевском районе 18-летний парень угнал у пенсионерки автомобиль

Краснодарский край

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В Тимашевском районе парень угнал у пенсионерки автомобиль и бросил его в соседней станице

В полицию обратилась 67-летняя жительница станицы Медведовской. Она сообщила о пропаже автомобиля ВАЗ-2106. Сотрудники ДПС нашли машину с повреждениями после ДТП в станице Старомышастовской.

Позже задержали 18-летнего жителя Динского района. Против него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 166 УК РФ (Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения).

Ведется следствие, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Автомобили Динской район Кражи Тимашевский район Угоны
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