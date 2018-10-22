Сбербанк провел деловой завтрак на тему цифровой трансформации бизнеса

В Краснодаре на форуме «Дело за малым» Сбербанк 18 октября провел бизнес-завтрак под девизом «Цифровизуйся или умри»

Модератором бизнес-завтрака выступил управляющий Краснодарским отделением ПАО «Сбербанк» Андрей Орешко. Он отметил, что сегодня Сбербанк — это не просто финансовый партнер, а партнер, который помогает предпринимателю закрывать максимальное количество сопутствующих вопросов: ведение бухгалтерии, разработку маркетинговой стратегии, комплекс IT-услуг.

«За год мы увеличили объем выдачи кредитов в два с половиной раза. При этом мы понимаем, что бизнесу уже не достаточно быстрого и удобного финансирования. Успех малой компании сегодня в значительной мере зависит от использования цифровых технологий для снижения издержек, повышения эффективности и предоставления новых услуг», — отметил Орешко.

Руководитель дивизиона «Малый бизнес» ПАО «Сбербанк» Александр Белокопытов презентовал участникам встречи экосистему нефинансовых сервисов банка и возможности, которые эти сервисы предоставляют предпринимателям для повышения эффективности бизнеса.

«Когда один участник рынка работает с традиционными процессами, а другой с цифровыми, конкурировать здесь невозможно. Второй будет всегда эффективнее, на шаг быстрее, на шаг дешевле, и, в конце концов, останется в топ-10 растущих бизнесов, а первый, вероятнее всего, покинет рынок», — сказал он.

Председатель АНО «Агентство по цифровому развитию и связи Краснодарского края» Станислав Завальный рассказал о возможностях объединения IT-специалистов на платформе агентства, а старший вице-президент АНО «Российский экспортный центр» Игорь Жук презентовал предпринимателям перспективы экспортной электронной торговли для краснодарских производителей.

Генеральный директор Андрей Ванин образовательной платформы «Деловая среда» рассказал, какие возможности проект предоставляет для саморазвития и повышения компетенций предоставляет бизнесу, рассказали в пресс-службе Сбербанка.

После делового завтрака состоялась серия мастер-классов и лекций от бизнес-экспертов России.