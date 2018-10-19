В Краснодаре врио начальника госпиталя МВД заподозрили в присвоении командировочных 80 тыс. рублей

В Краснодаре врио главы госпиталя МВД заподозрили в присвоении денег

По версии следствия, в июне и июле мужчина предоставил в бухгалтерию документацию для выплаты ему командировочных расходов за проживание в отеле. Это связано с тем, что он почти два месяца по работе был в другом городе. При этом фактически сотрудник МВД жил в другом месте бесплатно. В результате врач присвоил свыше 80 тыс. рублей, причинив МВД России материальный ущерб.

Против врио начальника ФКУЗ «Медико-санитарная часть МВД России по Краснодарскому краю» возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение вверенного имущества с использованием служебного положения).

Подозреваемого заключили под стражу. Расследование дела продолжается, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.