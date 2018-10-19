На Ставрополье пятеро школьников отравились лекарствами

Ставропольский край

Распечатать

В Изобильненском районе Ставропольского края 19 октября с подозрением на отравление госпитализировали пятерых учеников девятого класса

Предположительно, подростки отравились медикаментами. Школьники находятся в реанимации Изобильненской центральной районной больницы. По информации районной администрации, они в тяжелом состоянии. Медики решают вопрос об их транспортировке в краевую больницу, сообщает «Интерфакс».

Директор школы Людмила Морозова рассказала, что пятеро учеников ранее самостоятельно купили препарат «Баклосан» и приняли его.

«Баклосан» — лекарственное средство, которое употребляют при рассеянном склерозе, инсультах, черепно-мозговых травмах, менингите, детском церебральном параличе. Может вызывать тошноту, рвоту, сонливость, головокружение.

Дети Отравления Школьники
Наш канал в Telegram: @yugaru — главное за день

Новости

В Кабардино-Балкарии полицейский насмерть сбил 82-летнего пешехода
Патриарх Кирилл предупредил, что гаджеты воспитывают в детях стремление постоянно получать удовольствие
В Тимашевском районе 18-летний парень угнал у пенсионерки автомобиль
Устроивший взрывы и стрельбу в Керчи студент мог сделать бомбу из военных снарядов — РИА «Новости»
В Краснодаре врио начальника госпиталя МВД заподозрили в присвоении командировочных 80 тыс. рублей
На Ставрополье пятеро школьников отравились лекарствами

Лента новостей

В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.

Читайте также

Реклама на портале