На Ставрополье пятеро школьников отравились лекарствами

В Изобильненском районе Ставропольского края 19 октября с подозрением на отравление госпитализировали пятерых учеников девятого класса

Предположительно, подростки отравились медикаментами. Школьники находятся в реанимации Изобильненской центральной районной больницы. По информации районной администрации, они в тяжелом состоянии. Медики решают вопрос об их транспортировке в краевую больницу, сообщает «Интерфакс».

Директор школы Людмила Морозова рассказала, что пятеро учеников ранее самостоятельно купили препарат «Баклосан» и приняли его.

«Баклосан» — лекарственное средство, которое употребляют при рассеянном склерозе, инсультах, черепно-мозговых травмах, менингите, детском церебральном параличе. Может вызывать тошноту, рвоту, сонливость, головокружение.