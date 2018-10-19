Стала известна дата презентации новых iPad и MacBook

Apple 19 октября назвала дату презентации новых гаджетов

Apple объявила, что 30 октября в 17:00 в Нью-Йорке проведет презентацию новых гаджетов, сообщает CNBC. Компания разослала индивидуальные приглашения для американских издательств. Надпись на них может означать, что новые продукты будут сосредоточены на инструментах и функциях для работы и творчества.

В июле главный аналитик Apple Минг-Чи Го сказал, что компания выпустит новый 11-дюймовый iPad Pro с поддержкой Face ID. Эта технология используется в новейших iPhone.

Компания обновила iPad в марте, добавив поддержку стилуса Apple Pencil.

Как сообщали Юга.ру, компания Apple 12 сентября представила на презентации в Купертино две новые версии iPhone X в двух разных размерах, более бюджетный iPhone Xr и Apple Watch Series 4. У iPhone Xs диагональ экрана составляет 5,8 дюйма, у iPhone Xs Max — 6,5 дюймов. Обе модели будут доступны в трех цветах — золото, серебро и серый космос. Продажи смартфонов в России начались 28 сентября.