Сотрудники ФСБ нашли у двух жителей Анапы 1,7 кг синтетических наркотиков

Краснодарский край

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Суд Анапы вынес приговор двум мужчинам, обвиняемым в организации канала поставки наркотических веществ на территорию Краснодарского края

Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю установили, что два жителя Анапы получали крупные партии синтетических наркотиков и продавали их через свой интернет-магазин.

В результате оперативно-розыскных мероприятий у мужчин нашли более 1,5 кг N-метилэфедрона и более 200 граммов эфедрона общей стоимостью около 4 млн рублей, сообщили в пресс-службе УФСБ России по Краснодарскому краю.

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На мужчин завели уголовное дело по ч. 3 ст. 30 и ч. 5 ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконный сбыт наркотических средств в особо крупном размере).

Анапский городской суд приговорил обвиняемых к 12 и 8 годам колонии строгого режима.

Анапа Наркотики ФСБ
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