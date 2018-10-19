К поиску туриста, пропавшего в горах Сочи, подключились 25 спасателей
В поисках туриста, который пропал в Мостовском районе возле горы Цахвоа, задействовали 25 спасателей
Об этом 19 октября рассказали в пресс-службе Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России.
Накануне с базы ЮРПСО выехала группа спасателей для продолжения поисков туриста. Ранним утром 19 октября специалисты МЧС пешком отправились с урочища Аишхо-4 к реке Безымянка, а затем к подножью горы Цахвоа, где усилят уже работающую группу сотрудников «Кубань-СПАС». Спасатели обследуют южные и северные склоны горного массива: одна группа будет искать туриста по классическому маршруту, а другая — со стороны ледника, где знакомый пропавшего видел его последний раз.
Специалисты краевой спасательной службы ведут поиски пятый день, дважды привлекалась авиация МЧС и сотрудники конно-кинологического центра.
Как сообщали Юга.ру, 15 октября спасатели начали поиски туриста, который пропал двумя днями ранее в районе горы Цахвоа в Мостовском районе.
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