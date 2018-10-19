В Темрюкском районе в ДТП на трассе погиб водитель, превысивший скорость

В Темрюкском районе 18 октября произошло ДТП, в котором погиб парень

Авария случилась в 13:00 на трассе поселок Сенной — станица Тамань. По предварительным данным, 22-летний водитель автомобиля Mazda превысил скорость и не справился с управлением. После этого его занесло, он выехал на встречную полосу и врезался в машину Toyota.

В результате ДТП молодой человек погиб. В больницу доставили 39-летнего водителя и 34-летнюю пассажирку Toyota, сообщил отдел пропаганды БДД по Краснодарскому краю.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.