В выходные на Кубани будет дождливо

Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае с 19 по 21 октября

По данным Краснодарского гидрометцентра, в пятницу на Кубани осадков не ожидается. Днем будет 20-25 °С, местами воздух прогреется до 27°, в краевом центре 23-25 °С. Ветер 3-8 м/с, на Черноморском побережье 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с.

По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в пятницу днем будет ясно, воздух прогреется до 26 °С, ветер 1 м/с. 20 октября в небе появятся облака, а 21-го ожидается небольшой дождь. Ночные температуры выходных — 12-14 °С. В субботу днем термометры покажут 21-24 °С, в воскресенье похолодает до 17-18 °С.