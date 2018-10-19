В выходные на Кубани будет дождливо
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае с 19 по 21 октября
По данным Краснодарского гидрометцентра, в пятницу на Кубани осадков не ожидается. Днем будет 20-25 °С, местами воздух прогреется до 27°, в краевом центре 23-25 °С. Ветер 3-8 м/с, на Черноморском побережье 6-11 м/с, местами порывы до 14 м/с, в районе Новороссийска 12-17 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре в пятницу днем будет ясно, воздух прогреется до 26 °С, ветер 1 м/с. 20 октября в небе появятся облака, а 21-го ожидается небольшой дождь. Ночные температуры выходных — 12-14 °С. В субботу днем термометры покажут 21-24 °С, в воскресенье похолодает до 17-18 °С.
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В субботу и воскресенье в крае местами пройдут кратковременные дожди, возможна гроза. Температура воздуха ночью 7-12 °С, в восточной половине 3-8 °С, днем 20 октября ожидается 19-24 °С, 21 октября — 17-22 °С. Ветер 5-10 м/с, местами порывы до 15 м/с.
На Черноморском побережье в воскресенье местами ожидается кратковременный дождь, гроза. Температура воздуха ночью 11-16 °С, днем 20 октября будет 20-25 °С, 21 октября — 18-23 °С. Ветер 6-11 м/с местами порывы 12-14 м/с, в Новороссийске в воскресенье прогнозируют порывы до 18 м/с.
Температура морской воды в Ейске, Приморско-Ахтарске м Темрюке — 13-15 °C, в Анапе, Новороссийске, Туапсе, Геленджике и Сочи — 18-21 °C.
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