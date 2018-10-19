В Белореченске водитель насмерть сбил пешехода

Краснодарский край

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В Белореченске 18 октября произошло ДТП, в котором погиб пешеход

По предварительным данным, 46-летний водитель автомобиля Mitsubishi насмерть сбил 41-летнего мужчину, который переходил дорогу в темное время суток близко к движущемуся транспорту, сообщила порталу Юга.ру начальник отдела пропаганды БДД и взаимодействия со СМИ УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Ирина Заватская.

Обстоятельства аварии выясняются.

Белореченский район ДТП смерть
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