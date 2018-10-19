На Дону после столкновения Mercedes протащил ВАЗ несколько километров, погибли четверо
Ростовская область Маша Волобуева
В Ростовской области 19 октября четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей
Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе. По предварительным данным, легковой Mercedes врезался в ВАЗ-2101, который ехал в попутном направлении. Иномарка протащила отечественный автомобиль еще несколько километров.
На месте погибли водитель и три пассажира «Жигулей», два пассажира Mercedes получили травмы. Личности погибших устанавливаются, сообщает «Интерфакс».
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.