На Дону после столкновения Mercedes протащил ВАЗ несколько километров, погибли четверо

В Ростовской области 19 октября четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе. По предварительным данным, легковой Mercedes врезался в ВАЗ-2101, который ехал в попутном направлении. Иномарка протащила отечественный автомобиль еще несколько километров.

На месте погибли водитель и три пассажира «Жигулей», два пассажира Mercedes получили травмы. Личности погибших устанавливаются, сообщает «Интерфакс».