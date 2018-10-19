На Дону после столкновения Mercedes протащил ВАЗ несколько километров, погибли четверо

Ростовская область

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В Ростовской области 19 октября четыре человека погибли в результате столкновения автомобилей

Авария произошла на трассе М-4 «Дон» в Октябрьском районе. По предварительным данным, легковой Mercedes врезался в ВАЗ-2101, который ехал в попутном направлении. Иномарка протащила отечественный автомобиль еще несколько километров.

На месте погибли водитель и три пассажира «Жигулей», два пассажира Mercedes получили травмы. Личности погибших устанавливаются, сообщает «Интерфакс».

ДТП
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На Дону после столкновения Mercedes протащил ВАЗ несколько километров, погибли четверо

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