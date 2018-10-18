В Адыгее открыли всероссийский форум национальных меньшинств

В этом году Адыгея стала площадкой для всероссийского форума национальных меньшинств

Мероприятие проводят каждый год под эгидой Министерства культуры РФ. Обращение главы Адыгеи Мурата Кумпилова озвучила заместитель премьер-министра республики Наталья Широкова. По словам Кумпилова, в Адыгее накоплен ценный опыт позитивного межнационального и межкультурного взаимодействия. Объединяющим фактором выступает сфера культуры. В республике ежегодно организуют межрегиональный фестиваль казачьей культуры и форум «Возвращение к истокам — путь к возрождению». Также проводят мероприятия, посвященные Дню репатрианта и встрече нового года по адыгским традициям, и Международный фестиваль адыгской (черкесской) культуры.

Отмечается, что проведение форума национальных меньшинств предоставляет еще одну площадку для обмена опытом, дает дополнительную возможность для дальнейшего укрепления культурных связей на межрегиональном уровне.

На форум в республику приехали представители малых народов разных регионов страны: Дагестана, Ингушетии, Калмыкии, Краснодарского и Красноярского краев, Кабардино-Балкарии, Волгоградской области. Они привезли с собой работы мастеров декоративно-прикладного и изобразительного искусства народов России. Работы представили на выставке в госфилармонии Адыгеи. Там же организовали презентацию проектов региональных учреждений культуры по вопросам укрепления единства российской нации и этнокультурного развития народов России.

Форум продлится до 20 октября. В программе — концерты, фестиваль народного творчества национальных культурных центров, научно-практическая конференция, круглый стол. Также для гостей Адыгеи подготовили экскурсии.