В полицию обратился подросток, которого приняли за убийцу из керченского колледжа

Семья подростка, которого приняли за убийцу из керченского колледжа, пожаловалась на угрозы в полицию

После стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже пользователи нашли в интеренете страницу жителя Керчи под псевдонимом Владислав Рейх. Фотографии молодого человека начали массово распространять в интернете, утверждая, что на кадрах именно Владислав Росляков.

Оказалось, что страница принадлежит жителю Керчи Владиславу Дивизу. Его семья написала заявление в полицию из-за угроз в свой адрес. Парень вместе с матерью Натальей Дивизой рассказали об этом в интервью изданию KerchNET.

«В итоге я свои фотографии увидел по телевизору. То, что я террорист. Я на него вообще не похож», — рассказал подросток.

Он добавил, что не учится в политехническом колледже.

Угрозы также поступили в адрес девушки Дивизы Влады Самойленко. Она рассказала, что ее фотографии распространили в интеренете, а ее выставили девушкой убийцы.