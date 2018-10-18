В полицию обратился подросток, которого приняли за убийцу из керченского колледжа
Семья подростка, которого приняли за убийцу из керченского колледжа, пожаловалась на угрозы в полицию
После стрельбы и взрывов в Керченском политехническом колледже пользователи нашли в интеренете страницу жителя Керчи под псевдонимом Владислав Рейх. Фотографии молодого человека начали массово распространять в интернете, утверждая, что на кадрах именно Владислав Росляков.
Оказалось, что страница принадлежит жителю Керчи Владиславу Дивизу. Его семья написала заявление в полицию из-за угроз в свой адрес. Парень вместе с матерью Натальей Дивизой рассказали об этом в интервью изданию KerchNET.
«В итоге я свои фотографии увидел по телевизору. То, что я террорист. Я на него вообще не похож», — рассказал подросток.
Он добавил, что не учится в политехническом колледже.
Угрозы также поступили в адрес девушки Дивизы Влады Самойленко. Она рассказала, что ее фотографии распространили в интеренете, а ее выставили девушкой убийцы.
Как писали Юга.ру, 17 октября в Керчи в политехническом колледже прогремели взрывы и была стрельба. СК установил, что стрелял в людей 18-летний студент колледжа, который после покончил с собой.
В результате погибли 21 человек, список имен можно посмотреть здесь. В перестрелке пострадали девять детей из Краснодарского края. Один парень из Темрюкского района погиб.
В связи с трагедией в Крыму объявили трехдневный траур по погибшим при взрыве в колледже. В Краснодарском крае днем траура объявили 19 октября.
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