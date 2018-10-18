Улицу Маршала Жукова в Киеве переименовали в улицу Кубанской Украины

Киевский городской совет 18 октября переименовал улицу Маршала Жукова

Теперь улица в Деснянском районе носит название Кубанской Украины, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации Киева.

В горсовете отметили, что новое название выбрали «для восстановления исторической памяти о казачьем государственном образовании на Кубани».

Улица Маршала Жукова находится в жилом массиве Лесном. Она появилась в 60-х годах прошлого века. Изначально она называлась Полиграфическая. Такое название выбрали в связи с тем, что на ней находился НИИ полиграфической промышленности. В честь маршала Советского Союза Георгия Жукова ее переименовали в 1974 году.