На сочинских чиновников завели дело о халатности. Оно связано с 12-летней девочкой, подозреваемой в убийстве

В Сочи из-за ухода 12-летней девочки из дома возбудили уголовное дело против сотрудников управления министерства социального развития края в Хостинском районе Сочи

По версии следствия, мать девочки уклонялась от обязанности по воспитанию дочери. Подросток неоднократно уходила из дома на длительный срок и пропускала занятия. Сотрудники управления социальной защиты населения министерства социального развития и семейной политики края в Хостинском районе Сочи не обратили на это внимания и не забрали 12-летнюю девочку из семьи.

Кроме того, управлению было известно, что девочка находится под наблюдением у врача-психиатра. Должностные лица не передали информацию в органы профилактики для постановки семьи на учет, а также не проинформировали органы опеки и попечительства.

Из-за бездействия должностных лиц девочка в очередной раз покинула место своего жительства и вместе со знакомым совершила преступление по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Против сотрудников управления возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ (Халатность). Следователи устанавливают обстоятельства преступления и лиц, чье бездействие привело к последствиям, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Материалы о ненадлежащем исполнении матери ребенка своих родительских обязанностей направлены в органы МВД для дачи правовой оценки.

Как сообщали Юга.ру, подросток ушла из дома в Сочи 23 сентября и не вернулась. Ее мать рассказала, что девочка неоднократно уходила из дома, но впоследствии ее местонахождение всегда удавалось установить. Следственный комитет 3 октября нашел ребенка в Ленобласти.

Позже стало известно, что девочку подозревают в убийстве 21-летнего жителя Ленинградской области. В СК ЛО 4 октября подтвердили причастность подростка к совершению преступления. Позже в убийстве обвинили 22-летнего жителя Алтайского края, задержанного вместе с девочкой.

Сейчас несовершеннолетняя находится в специализированном учреждении для детей и подростков.