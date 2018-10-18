В Темрюкском районе без воды остались почти 60 тыс. человек

В Темрюкском районе 18 октября отключили воду в 25 населенных пунктах

Это связано с тем, что «Кубаньводокомплекс» проводит работы на водоводе из-за технической необходимости. Водоснабжение прекратили в 12:30 в следующих населенных пунктах:

поселки : Прогресс, Приморский, Виноградный, Веселовка, Таманский, Артющенко, Волна, Стрелка, Виноградный, Сенной, Пересыпь, За Родину, Красноармейский, Юбилейный, Волна Революции и Кучугуры;

: Прогресс, Приморский, Виноградный, Веселовка, Таманский, Артющенко, Волна, Стрелка, Виноградный, Сенной, Пересыпь, За Родину, Красноармейский, Юбилейный, Волна Революции и Кучугуры; станицы : Старотитаровская, Вышестеблиевская, Тамань, Ахтанизовская, Запорожская и Фонталовская;

: Старотитаровская, Вышестеблиевская, Тамань, Ахтанизовская, Запорожская и Фонталовская; хутора: Белый и Соленый.

Без воды временно остались 59 тыс. 816 человек и 82 социально значимых объекта. К ремонтным работам привлекли две бригады в количестве 12 человек и 5 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Планируется восстановить водоснабжение к 9:00 19 октября. При необходимости можно оставить заявку на подвоз воды.