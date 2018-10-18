Краснодарский застройщик АСК собирается продавать до 60% жилья в ипотеку

Партнерский Краснодарский край

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Краснодарский застройщик АСК сообщил, что рассчитывает повысить долю продаж жилья в ипотеку с 51% до 60%

В администрации краевой столицы 16 октября прошло заседание на тему «Рынок ипотечного кредитования и жилищного строительства Краснодара». На нем обсудили основные тенденции рынка ипотечного кредитования, ситуацию на рынке жилья, жилищные программы поддержки населения.

«Ипотечное кредитование является главным драйвером поддержания спроса населением на строящуюся жилую недвижимость в условиях нестабильной макроэкономической ситуации и высокой степени неопределенности жителей относительно своих будущих доходов. Мы в компании АСК это понимаем, поэтому максимальное внимание уделяем работе с ипотечными продуктами», — рассказал заместитель руководителя компании Денис Сериков.

В среднем ежемесячная доля сделок по ипотеке в ГК АСК составляет 51%, иногда этот показатель достигает 62%. Компания планирует развивать продажи в ипотеку, чтобы сделать покупку жилья более доступной для населения.

Первое место по количеству выданных займов на покупку квартир в домах компании занимает ПАО «Сбербанк» — его доля превышает 60% от общего числа. На втором месте находится банк ВТБ, на третьем — банк «Возрождение».

В центральном офисе компании работает ипотечный отдел, где можно направить заявку сразу в несколько банков. Кроме того, клиентам предлагают специальные условия кредитных организаций для объектов АСК.

В январе-июне 2018 года в Краснодарском крае на 57,1% увеличилось количество выданных ипотечных займов, сообщает Южный ГУ Банк России. Объем кредитов составил 33,7 млрд рублей, что на 68,4% больше, чем годом ранее.

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