В двух поселках под Новороссийском ограничат подачу воды

В поселках Гайдук и Верхнебаканском 18 октября ограничат подачу воды

Это связано с проведением аварийных ремонтных работ на магистральном водопроводе. Подачу воды в поселках ограничат на сутки: с 6:00 18 октября до 6:00 19 октября.

Также подачу воды снизят на 15% в Новороссийске с 12:00 до 17:00 18 октября.

В поселках Гайдук и Верхнебаканском вода будет 18 октября утром с 6:00 до 8:00 и вечером с 18:00 до 20:00.

Из-за работ возможны перебои в холодном водоснабжении в Новороссийске. Подвоз воды будет осуществляться с помощью спецтранспорта по заявкам, сообщает пресс-служба администрации Новороссийска.