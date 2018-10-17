На Дону 15-летнего подростка задержали за убийство 14-летнего

Ростовская область

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В Каменске-Шахтинском расследуется жестокое убийство 14-летнего школьника

Как сообщали Юга.ру, тело подростка с признаками насильственной смерти обнаружили в городе 15 октября. 

По данным следствия, на груди и животе убитого были множественные колото-резанные ранения. 

«По подозрению в совершении преступления задержан 15-летний житель Каменского района. По предварительным данным, между подростками произошел конфликт, в ходе которого один из них нанес другому несколько ударов ножом», — сообщили в пресс-службе СКР по Ростовской области.

Ведомство возбудило уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (Убийство). Решается вопрос о заключении подозреваемого под стражу.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

«Следователи изучат характеризующие материалы на несовершеннолетнего подозреваемого, исследуют его условия жизни и иные сведения, имеющие значение для расследования», — уточнили в ведомстве.

Дети Убийство
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