КЛЮЧАВТО приглашает жителей южных регионов принять участие в конкурсе дизайна Lexus Design Award

Международный конкурс дизайна Lexus Design Award продолжает прием заявок на участие от россиян

В этом году конкурс проходит под девизом «Дизайн для лучшего будущего»: к участию приглашаются архитекторы, дизайнеры и просто изобретательные люди, готовые с помощью дизайна отвечать на вызовы, стоящие перед обществом будущего.

Победитель российского этапа конкурса — Lexus Design Award Russia Top Choice — примет участие в Неделе дизайна в Милане, получит уникальную возможность поработать с дизайнерами мирового уровня и поборется за грант на создание рабочего прототипа своего проекта в размере свыше 1,5 млн рублей в рамках международного Lexus Design Award.

«Lexus Design Award 2019 Russia Top Choice получает поддержку на региональном уровне. Это свидетельствует об успешности проекта, который направлен на поиск молодых и талантливых дизайнеров, которые могут совершить настоящий прорыв с точки зрения сочетания креатива и инноваций. Это площадка, на которой можно реализовать свой творческий план. Цель локального этапа, как и российского, — выбрать по-настоящему нестандартные проекты во всей стране от талантливых и молодых людей, поддержать их, представить на мировом уровне», — отметили в пресс-службе КЛЮЧАВТО.

Участвовать в конкурсе могут все желающие — достаточно иметь идею проекта, готового к реализации. Проект должен отвечать общей тематике конкурса — «Дизайн для лучшего будущего» — и соответствовать трем фундаментальным принципам Lexus: предвосхищать, внедрять инновации и интриговать.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 28 октября на сайте LexusDesignAwardRussia.ru.

Инициированный Lexus Россия в 2016 году, творческий конкурс Lexus Design Award Russia Top Choice обращен к талантливым российским дизайнерам и деятелям креативных индустрий. Цель конкурса — поддержка молодых перспективных творцов и поиск идей, которые могли бы обогатить общество и улучшить его жизнь в будущем.

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