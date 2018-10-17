Директор музея им. Коваленко Юлия Бондаренко покинула свой пост

Директор Краснодарского художественного музея имени Коваленко Юлия Бондаренко подала в отставку

В краевом министерстве культуры это подтвердили, но не прокомментировали. В пресс-службе музея сообщили, что Бондаренко написала заявление об увольнении по собственному желанию и оставила свой пост 1 октября.

Исполняющим обязанности руководителя назначен Иван Ващенко, который ранее заведовал отделом научно-образовательной и просветительной работы в музее им. Коваленко. Он окончил факультет художественно-технической графики КубГУ и факультет истории искусств Уральского государственного университета. В краснодарском музее он работает более 15 лет. Ващенко также является экспертом Министерства культуры РФ по художественным ценностям.

Юлия Бондаренко вступила в должность директора музея в декабре 2017 года, победив в конкурсе на вакантное место. Таким образом, она проработала в этом культурном учреждении всего десять месяцев. Юлия Бондаренко пишет стихи под псевдонимом Юлия Бонд. Как сообщали Юга.ру, предыдущий руководитель музея Вячеслав Саркисов уволился по собственному желанию в мае прошлого года.