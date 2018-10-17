На Кубани ростовчанин брал в аренду большегрузы и продавал их на запчасти

Краснодарский край, Ростовская область

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В Краснодарском крае житель Ростовской области брал в аренду большегрузы и продавал их на запчасти

По предварительным данным, 22-летний парень находил в интернете объявления о продаже большегрузов и заключал с продавцами договоры аренды с последующим выкупом, внося предоплату от 30 до 50 тыс. рублей. Таким образом злоумышленник получал все документы на машины.

После этого молодой человек перегонял большегрузы в пункт авторазбора, где продавал на запчасти, получая от 150 до 200 тысяч рублей.

Жителя Ростовской области задержали в Горячем Ключе и поместили в изолятор временного содержания. Во время оперативно-разыскных мероприятий установили его причастность к аналогичным преступлениям в Армавире, Анапе, Кореновске и в соседних регионах.

Полицейские проводят проверку и устанавливают возможных потерпевших, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Горячий Ключ Мошенничество Полиция
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