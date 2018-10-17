В Краснодаре разыскивают пропавшего без вести пенсионера

В Краснодаре объявили в розыск без вести пропавшего 80-летнего Анатолия Кузьменко

По данным полиции, пенсионер 13 октября около 10:00 вышел из дома в переулке Медведовском и не вернулся.

На вид мужчине 70 лет, рост около 163 см, среднее телосложение, седые волосы. На нем была синяя куртка, серые брюки, черные туфли с белой подошвой и черная шапка.

Также 80-летний Анатолий Кузьменко страдает потерей памяти и не ориентируется на местности.

Всех, кому известно местонахождение пенсионера, полиция просит обратиться в УМВД России по Краснодару на улице Октябрьской, 121 или по телефонам: 8 (861) 268-40-45, 8 (918) 335-50-02 или 102.