В Краснодаре на две ночи изменят маршруты трамваев № 2 и 4

В Краснодаре в октябре временно изменятся маршруты движения трамваев, которые ходят по улице Захарова

Специалисты Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления 18 и 19 октября проведут капремонт путей на пересечении улиц Захарова и Кондратенко.

Работы будут выполнять ночью. На время их проведения изменятся расписание трамвайных маршрутов № 2 и 4, рассказал заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Анфиногенов.

Трамваи № 2 с 21:30 будут ходить от улицы Декабристов до ж/д вокзала «Краснодар-1». Последние вагоны по установленному маршруту отправятся от Декабристов в 21:12, от Индустриальной — в 21:53.

Трамваи № 4 с 21:15 направят из Комсомольского микрорайона до Кооперативного рынка, затем вагоны пойдут по улицам Коммунаров, Офицерской и Колхозной до разворотного кольца на 40-летия Победы. Последние трамваи по маршруту отправятся с КМР в 21:00, с Индустриальной — в 21:57, сообщили в пресс-службе администрации Краснодара.