В центре Сочи перекроют движение из-за марафона

Краснодарский край

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В Сочи 4 ноября состоится забег, из-за которого ограничат движение транспорта в центре курорта

«Сочи Марафон» пройдет на курорте в третий раз. Ожидается, что его участниками станут более 7 тыс. человек.

В день забега с 6:00 до 16:00 будет перекрыт центр города, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи.

Движение будет ограничено от площади ТЦ «Гранд Марина» по улицам Несебрской, Орджоникидзе, Парковой, Черноморской, Воровского, Горького, Конституции, а также на Курортном проспекте.

Дороги Марафон Сочи Транспорт
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