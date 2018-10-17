В Москве избили солистку группы «Маша и медведи» Машу Макарову
Полицейские Москвы начали проверку после заявления об избиении, которое подала вокалистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова
13 октября в отдел полиции по Басманному району Москвы обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила, что в бытовом конфликте ее несколько раз ударили, что привело к телесным повреждениям. Участковый начал проверку, по результатом которой будет принято процессуальное решение, сообщил 16 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.
Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах рассказал что пострадавшей оказалась солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова.
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СМИ сообщили, что у артистки произошел конфликт с соседями. По еще одной версии, Макарову избили за то, что она заступилась за композитора, заслуженного деятеля искусств России Александра Кулыгина, у которого пытаются отнять квартиру.
Маша Макарова — уроженка Краснодара, организатор и вокалист рок-группы «Маша и медведи».
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