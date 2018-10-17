В Москве избили солистку группы «Маша и медведи» Машу Макарову

Полицейские Москвы начали проверку после заявления об избиении, которое подала вокалистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова

13 октября в отдел полиции по Басманному району Москвы обратилась 41-летняя женщина. Она сообщила, что в бытовом конфликте ее несколько раз ударили, что привело к телесным повреждениям. Участковый начал проверку, по результатом которой будет принято процессуальное решение, сообщил 16 октября ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУМВД по Москве.

Агентству городских новостей «Москва» источник в правоохранительных органах рассказал что пострадавшей оказалась солистка группы «Маша и медведи» Маша Макарова.