В ДТП в Дагестане один человек погиб и шестеро пострадали, среди них трое детей

Дагестан

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В Карабудахкентском районе Дагестана произошла автомобильная авария, жертвой которой стали семь человек

ДТП произошло около 18:30 недалеко от села Гурбуки-Урма. На 16-м км трассы республиканского значения столкнулись автомобили Hyundai Solaris «ВАЗ-2114», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

В результате аварии один человек погиб и шестеро пострадали, в том числе три ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.

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В ДТП в Дагестане один человек погиб и шестеро пострадали, среди них трое детей
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