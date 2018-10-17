В ДТП в Дагестане один человек погиб и шестеро пострадали, среди них трое детей

В Карабудахкентском районе Дагестана произошла автомобильная авария, жертвой которой стали семь человек

ДТП произошло около 18:30 недалеко от села Гурбуки-Урма. На 16-м км трассы республиканского значения столкнулись автомобили Hyundai Solaris «ВАЗ-2114», рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Дагестану.

В результате аварии один человек погиб и шестеро пострадали, в том числе три ребенка, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу республиканского управления МВД.