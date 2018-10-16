В Ейском районе в аварии пострадали пять человек

В Ейском районе 15 октября произошла авария, в которой пострадали пять человек

По предварительным данным, около 20:00 на автодороге хутор Приазовка — село Воронцовка — станица Должанская 31-летний водитель автомобиля Honda Accord не выдержал дистанцию и врезался в машину ВАЗ-21101 под управлением 36-летней женщины.

В результате аварии водителя и четырех пассажиров отечественной машины доставили в больницу. Водитель иномарки отказался от медицинского освидетельствования, при этом у него были признаки опьянения.

Обстоятельства уточняются, сообщила пресс-служба УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.