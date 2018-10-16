К 2020 году в Сочи построят терренкур вдоль реки Мацеста

В Сочи началось строительство зоны для прогулки вдоль реки Мацеста

В новом парке планируется проложить тротуарные, велодорожки, установить игровые детские площадки, амфитеатр со сценой на 300 мест и цветомузыкальный фонтан.

Работы по благоустройству зоны терренкура планируется закончить в 2020 году, сообщили в пресс-службе мэрии Сочи. Строительство будет вестись в несколько этапов. Первый — прогулочная зона с парапетом и освещением по всей территории набережной реки Мацеста — будет завершен уже до конца этого года.

Сейчас строители приступили к расчистке территории. Необходимо убрать весь сухостой, поврежденные и аварийные деревья. Жители Мацесты также будут принимать участие в субботниках на строительстве терренкура.