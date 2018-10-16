В Северной Осетии закроют 111-летний кинотеатр

Северная Осетия

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Во Владикавказе из-за аварийного состояния закроют здание кинотеатра «Комсомолец»

Об этом 16 октября сообщил республиканский министр имущества Руслан Тедеев. Он пояснил, что показы фильмов не проводят с 2013 года из-за аварийного состояния здания.

По словам министра, акции кинотеатра несколько раз выставляли на продажу, однако заявок на их покупку не поступало. В связи с этим компанию решили ликвидировать, чтобы не увеличивать долги за обслуживание.

Кинотеатр открыли в 1907 году братья-французы Пате. Первоначально он назывался в их честь. До 1911 года кинотеатр был единственным во Владикавказе, сообщает «Регион online».

Владикавказ Кино
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