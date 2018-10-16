Трехлетнему краснодарцу собирают деньги на операцию по восстановлению зрения

В Краснодаре собирают деньги на операцию, которая поможет восстановить зрение трехлетнему Григорию Мариничу

Мальчик появился на свет недоношенным. Во время родов он перенес инсульт, из-за которого пострадала часть мозга, отвечающая за зрение. На 18-й день мальчику установили шунт в голове, чтобы предотвратить развитие гидроцефалии.

У Гриши диагностировали ДЦП и гидроцефалию, а также атрофию зрительного нерва. Это значит, что он видит 1% от того, что видят дети.

Родители мальчика узнали, что есть организация, в которой проводят операции по восстановлению пораженных участков мозга, — международная китайско-американская клиника Пухуа в Пекине. Профессор-нейрохирург изучил МРТ и компьютерную томографию головного мозга Гриши и порекомендовал пройти оперативное лечение.

Операция безопасная и эффективная. Ее стоимость, включая авиаперелет, составит 1 млн 418 тыс. 89 рублей. Планируемая дата поездки — 18 ноября 2018 года.

Мать мальчика Екатерина Герокарис рассказала порталу Юга.ру, что семья обращалась в несколько благотворительных организаций, в том числе в московский и зарубежный фонды.

«В благотворительном фонде «Анастасия» отказали в помощи из-за трудностей с оформлением документов для Пекина, другие фонды тоже не работают с Китаем. К нам вчера сами обратились из "Края добра". Спросили, чем могут помочь, и сказали, что подумают», — рассказала Екатерина Герокарис.

15 октября мама Гриши сообщила в своем аккаунте в инстаграме, что на операцию осталось собрать 1 млн 277 тыс. 827 рублей.

Реквизиты для помощи:

Сбербанк 4276 3000 1690 5203 (получатель — Екатерина Алексеевна Г.)

ЮниКредит Банк: 4908 5560 0650 2971

«Яндекс.Деньги»: 41001630262121

PayPal: marinichkv@yandex.ru

Телефон: 8 (918) 113-72-48