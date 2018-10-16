Студенты КубГУ победили в первых IT-соревнованиях по программированию фонтанов

В Краснодаре подвели итоги первых российских соревнований для студентов и выпускников IT-специальностей

Участники должны были написать новый код для музыкальных фонтанов Краснодара. Жюри во главе с экспертами провайдера цифровых услуг МТС признало победителем турнира команду GO`DA из Кубанского государственного университета. Студенты выиграли Гран-при в 100 тыс. рублей и возможность получить работу в IT-подразделении МТС, сообщили в пресс-службе компании.

Победители Павел Захаров и Валерий Лобян — студенты первого курса. Конкурсный номер для фонтана они построили на основе оды «К радости» Людвига ван Бетховена.

Еще три работы в номинациях «Лучшее хореографическое решение», «Лучшее концептуальное решение», «Лучшее техническое решение» представили 13 октября на открытом шоу фонтанов возле кинотеатра «Аврора». Победителями в этих номинациях стали студенты КубГТУ и КубГУ: Олег Шалагин, команда «Морские свинки» и команда «Питон».

В финале шоу фонтанов краснодарцы смогли сами выбрать лучшую работу в категории «Приз зрительских симпатий». Победителя определяли по аплодисментам и шумомеру. Им стал Олег Шалагин.

«Конкурс показал, что в студенческой среде есть не просто классные специалисты, но и талантливые, эрудированные и креативные молодые люди. Ребята умеют нестандартно мыслить, любят свою профессию и хотят решать сложные задачи — в общем, демонстрируют необходимый уровень компетенций для работы в нашей компании. Уверен, что такие проекты нужны региону и молодым специалистам, чтобы понимать современный уровень требований от работодателей в сфере IT», — сказал директор МТС в Краснодарском крае Сергей Ласкавый.

По его словам, такие конкурсы необходимы для МТС, чтобы формировать профессиональную команду.

Всего на конкурс подавали более 150 заявок. В основном участниками стали студенты кубанских вузов. Все команды получили призы: пакеты выгодных молодежных тарифов, доступ к корпоративной библиотеке МТС и внеконкурсные условия при отборе на стажировку или вакансию в компанию.

Первые в России IT-соревнования провели в Краснодаре при поддержке городского управления по делам молодежи.