В Краснодаре на перекрестке улиц Калинина и Тургенева временно отключат светофор
Краснодарский край Валерия Дульская
В Краснодаре на пересечении улиц Калинина и Тургенева на пять дней отключат светофор
ГУП КК «СМЭУ» отремонтирует светофор и выполнит пуско-наладочные работы.
«Светофорный объект будет отключен на пять дней — с 16 по 20 октября. Просим автолюбителей быть внимательными и заранее выбирать удобные для движения маршруты», — рассказал пресс-службе администрации Краснодара директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.
Светофор отключили 16 октября. Планируется, что он заработает по окончании работ — 20 октября в 17:00.
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