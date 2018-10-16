В Краснодаре на перекрестке улиц Калинина и Тургенева временно отключат светофор

В Краснодаре на пересечении улиц Калинина и Тургенева на пять дней отключат светофор

ГУП КК «СМЭУ» отремонтирует светофор и выполнит пуско-наладочные работы.

«Светофорный объект будет отключен на пять дней — с 16 по 20 октября. Просим автолюбителей быть внимательными и заранее выбирать удобные для движения маршруты», — рассказал пресс-службе администрации Краснодара директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Владимир Архипов.

Светофор отключили 16 октября. Планируется, что он заработает по окончании работ — 20 октября в 17:00.