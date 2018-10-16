В Курганинском районе должник спрятался от приставов за ржавым куском железа

Краснодарский край

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В Курганинском районе приставы нашли должника за ржавым листом железа

Приставы приехали к дому 22-летнего парня, уклоняющегося от уплаты штрафа. Во время беседы сотрудников ФССП с матерью должника, мужчина убежал во двор, где находились придомовые хозяйственные постройки.

«Должник был обнаружен в весьма неожиданном месте — он притаился за большим листом ржавого железа, опертым о стену сарая. Не каждое животное стало бы прятаться в столь грязную и неуютную щель, но, как говорится, чего не сделаешь, скрываясь от долгов», — сообщает пресс-служба УФССП России по Краснодарскому краю.

Должника принудительно доставили к судебному приставу-исполнителю.

Курганинский район Судебные приставы
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