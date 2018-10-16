Житель Ставрополья незаконно перекачал 100 тонн нефти на 3 млн рублей

Ставропольский край

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В Ставропольском крае задержали местного жителя, которого подозревают в хищении нефти из трубопровода

Мужчина с сообщниками сделал незаконную врезку в нефтепровод, расположенный в Буденновскм районе. Они протянули отвод длиной 360 метров до базы в селе Покойном, которую они взяли в аренду. После этого злоумышленники перекачали в металлическую цистерну, находящуюся под землей, более 100 тонн нефти.

Полицейские установили, что мужчины под видом предпринимательской деятельности по поддельным документам перевозили нефть в цистерне грузовика в другие регионы. Там они планировали перерабатывать нефть в дизельное топливо. Сумма ущерба составила около 3 млн млн рублей.

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых. Он дал признательные показания. Мужчину арестовали. В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража). Устанавливаются обстоятельства кражи, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

Кражи Нефть Полиция
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