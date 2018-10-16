Вернувшегося из Сирии жителя Кабардино-Балкарии осудили на 16 лет по обвинению в связи с боевиками

Кабардино-Балкария

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Северо-Кавказский окружной военный суд 15 октября вынес приговор жителю Кабардино-Балкарии Ислама Гугова по делу об участии в террористической организации и обучении у террористов

По версии следствия, Гугов ездил в Сирию, где проходил обучение в лагерях боевиков террористических организаций «Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар» и «Имарат Кавказ». 

Против него вобудили уголовное дело по ч. 2 ст. 205.5 УК РФ, ст. 205.3 (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации, прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности). Мужчина вину не признал и просил суд вернуть дело в прокуратуру. 

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Северо-Кавказский окружной военный суд 15 октября признал Гугова виновным и приговорил к 16 годам колонии строгого режима, пишет «Кавказский узел».

Как сообщали Юга.ру, в сентябре Московский окружной военный суд приговорил вернувшуюся из Сирии уроженку Дагестана к полутора годам лишения свободы условно. 

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