В Ростовской области при пожаре погибла женщина

В станице Мечетинской Зерноградского района 15 октября при пожаре погиб один человек

По данным пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области, в 13:09 на улице Премьерова в частном доме произошло возгорание. Площадь пожара составила 4 кв. метров. В 13:19 пожарные ликвидировали огонь.

При пожаре погибла 38-летняя женщина. Она отравилась угарным газом. По предварительной информации, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.