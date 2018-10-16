Под Краснодаром электричка сбила женщину

В Адыгее вечером 15 октября электропоезд «Ласточка» сбил 43-летнюю женщину

Инцидент произошел 15 октября около 19:00 в районе остановки «Керамзитовый завод» возле поселка Афипского.

Поезд «Адлер — Краснодар» ехал возле остановки, женщина стала приближаться к ж/д путям. Машинист подал звуковой сигнал и применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось — локомотив задел женщину боковой частью. В результате ее отбросило в сторону.

Пострадавшую с травмами, не опасными для жизни, доставили в больницу поселка Энем, сообщили в пресс-службе Краснодарского линейного управления МВД России на транспорте.