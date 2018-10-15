РПЦ разорвала отношения с Константинополем из-за Украины. Мирянам запретили молиться в храмах патриархата
Русская православная церковь приняла решение полностью прекратить церковные отношения с Константинопольским патриархатом
Решение было принято на заседании Священного синода РПЦ в Минске. В числе причин указано то, что Константинополь собирается предоставить автокефалию Украинской церкви, и то, что патриархат по просьбе президента страны Петра Порошенко отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ назвали эти решения беззаконными и политически мотивированными.
Члены Священного синода РПЦ «признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом», говорится на сайте Московского патриархата.
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«Принятие в общение раскольников (...), посягательство на чужие канонические уделы, попытка отречься от собственных исторических решений и обязательств, — все это выводит Константинопольский патриархат за пределы канонического поля и, к великой нашей скорби, делает невозможным для нас продолжение евхаристического общения с его иерархами, духовенством и мирянами», — отмечается в заявлении синода.
Теперь РПЦ не будет участвовать в сослужении с клириками Константинопольской церкви, а прихожанам РПЦ запрещено участвовать в таинствах в храмах Константинопольского патриархата.
Епархии Константинопольской православной церкви находятся в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, Австралии.
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