РПЦ разорвала отношения с Константинополем из-за Украины. Мирянам запретили молиться в храмах патриархата

Русская православная церковь приняла решение полностью прекратить церковные отношения с Константинопольским патриархатом

Решение было принято на заседании Священного синода РПЦ в Минске. В числе причин указано то, что Константинополь собирается предоставить автокефалию Украинской церкви, и то, что патриархат по просьбе президента страны Петра Порошенко отменил решение 1686 года о переходе Киевской митрополии под юрисдикцию Московского патриархата. В РПЦ назвали эти решения беззаконными и политически мотивированными.

Члены Священного синода РПЦ «признали невозможным дальнейшее пребывание в евхаристическом общении с Константинопольским патриархатом», говорится на сайте Московского патриархата.