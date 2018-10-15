«Ростелеком» подключил к высокоскоростному интернету частные дома в ряде населенных пунктов Астраханской области

«Ростелеком» построил оптическую сеть по технологии GPON в семи населенных пунктах Астраханской области. Ранее компания обеспечила интернетом по этой технологии еще четыре поселка в регионе

«Доступ к высокоскоростному интернету, "Интерактивному ТВ" и другим цифровым услугам получили более 900 семей в селах Лиман, Ассадулаево, Килинчи, Енотаевка, Черный Яр, Началово и в городе Знаменск. Сейчас строительство продолжается еще в семи поселениях региона и до конца года техническую возможность подключения к услугам компании получат 1300 домохозяйств», — сообщили в пресс-службе компании.

Всего сейчас интернетом от «Ростелекома» по этой технологии, применяемой компанией в частном секторе, обеспечены 11 населенных пунктов области, в них 1800 абонентов выбрали компанию в качестве провайдера цифровых услуг.

Технология GPON — Gigabit Passive Optical Network — это пассивная оптическая сеть, благодаря которой провайдер может поставлять высокоскоростной доступ в интернет со скоростью до 1 гигабита в секунду. Канал при этом симметричен, то есть скорости входящего и исходящего канала равны. GPON используется для подключения к интернету коттеджных поселков или отдельных улиц с индивидуальными домами. Персональный волоконно-оптический кабель проводится непосредственно в дом абонента. Это увеличивает пропускную способность канала и позволяет предоставлять услугу на большой скорости. Сейчас в Астраханском регионе абонентам доступна скорость до 300 Мбит/с.

Помимо высокой скорости передачи данных GPON имеет много других преимуществ. Например, в сети отсутствует промежуточное активное оборудование. Поэтому в случае отключения электроэнергии передача сигнала не прекратится. И при имеющимся альтернативном источнике питания для компьютера абонент сможет пользоваться доступом в интернет.

«Помимо проекта GPON наша компания реализует социальную программу "Устранение цифрового неравенства". Благодаря ей малонаселенные пункты регионов России также подключаются к высокоскоростному интернету. Но в связи с тем, что программа предполагает охват поселений с численностью до 500 человек, многие объекты малоэтажной застройки, которые также нуждаются в современной цифровой связи, но из-за низкой инвестиционной привлекательности не интересны телеком-компаниям, остаются за рамками проекта. Поэтому "Ростелеком", понимая свою социальную ответственность, из собственных инвестиционных средств проводит подключение таких населенных пунктов по технологии GPON и тем самым расширяет географию оптического присутствия во всех регионах России», — отметил директор Астраханского филиала ПАО «Ростелеком» Вадим Сун-чи-ми.