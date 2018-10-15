Во Владикавказе 53-летняя женщина украла деньги из ящика для пожертвований
Северная Осетия Маша Томилина
Полицейские Северной Осетии в октябре раскрыли кражу денег из ящика для пожертвований
Управляющая ломбарда в центре Владикавказа сообщила в полицию о краже. Женщина рассказала, что неизвестный зашел в заведение и украл деньги из ящика для пожертвований. Ущерб составил 3 тыс. рублей.
Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 53-летняя жительница республиканского центра, которую несколько раз судили за незаконный оборот наркотиков.
Женщина признала свою вину, сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.
Материалы дела передали следователям, которые примут процессуальное решение.
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