Во Владикавказе 53-летняя женщина украла деньги из ящика для пожертвований

Полицейские Северной Осетии в октябре раскрыли кражу денег из ящика для пожертвований

Управляющая ломбарда в центре Владикавказа сообщила в полицию о краже. Женщина рассказала, что неизвестный зашел в заведение и украл деньги из ящика для пожертвований. Ущерб составил 3 тыс. рублей.

Сотрудники уголовного розыска установили и задержали подозреваемую. Ей оказалась 53-летняя жительница республиканского центра, которую несколько раз судили за незаконный оборот наркотиков.

Женщина признала свою вину, сообщили в пресс-службе МВД по Северной Осетии.

Материалы дела передали следователям, которые примут процессуальное решение.