В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,3

В акватории Азовского моря 15 октября произошло землетрясение

Сообщение о сейсмособытии поступило спасателям в 15:10. Информацию уточнили в геофизической службе РАН Обнинска.

Магнитуда составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Азовского моря, в 50 км от станице Камышеватской, на глубине 5 км.

По информации оперативных дежурных ЕДДС Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов местные жители толчки не ощутили. Погибших, пострадавших, а также разрушений зданий нет. Эвакуации населения не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.