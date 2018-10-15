В Азовском море произошло землетрясение магнитудой 4,3
В акватории Азовского моря 15 октября произошло землетрясение
Сообщение о сейсмособытии поступило спасателям в 15:10. Информацию уточнили в геофизической службе РАН Обнинска.
Магнитуда составила 4,3. Эпицентр землетрясения находился в акватории Азовского моря, в 50 км от станице Камышеватской, на глубине 5 км.
По информации оперативных дежурных ЕДДС Ейского, Приморско-Ахтарского и Темрюкского районов местные жители толчки не ощутили. Погибших, пострадавших, а также разрушений зданий нет. Эвакуации населения не было, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
Как писали Юга.ру, под дагестанским Хасавюртом 14 октября сейсмологи зафиксировали подземные толчки.
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