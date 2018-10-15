В Темрюкском районе в ДТП попали двое водителей без прав

Краснодарский край

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В станице Старотитаровской 14 октября произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла

ДТП случилось в 14:00 в переулке Ильича станицы Старотитаровской. 

По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Днепр», за рулем которого находился 67-летний мужчина. У обоих участников ДТП не было водительских прав. 

В результате столкновения водителя мотоцикла доставили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писали Юга.ру, 11 октября в Кавказском районе произошло ДТП с участием четырех грузовых автомобилей. 

Аварии Автомобили ДТП Темрюкский район
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