В Темрюкском районе в ДТП попали двое водителей без прав
В станице Старотитаровской 14 октября произошла авария с участием автомобиля и мотоцикла
ДТП случилось в 14:00 в переулке Ильича станицы Старотитаровской.
По предварительным данным, 27-летний водитель автомобиля ВАЗ-21099 выехал на встречную полосу и столкнулся с мотоциклом «Днепр», за рулем которого находился 67-летний мужчина. У обоих участников ДТП не было водительских прав.
В результате столкновения водителя мотоцикла доставили в больницу. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба управления ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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