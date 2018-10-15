В Дагестане во время вооруженного конфликта боевики ранили троих силовиков

В Дагестане возбудили уголовное дело по факту травмирования троих сотрудников правоохранительных органов во время вооруженного конфликта

В Хасавюртовском районе республики 13 октября действовал режим контртеррористической операции. Органы безопасности получили информация о том, что в частном доме в селе Эндирей скрываются двое участников незаконного вооруженного формирования, причастные к террористическим преступлениям.

По информации следователей, спецназ ФСБ России при поддержке Росгвардии и органов внутренних дел блокировал дом, где укрывались вооруженные мужчины. Они потребовали боевиков сдаться и сложить оружие. Однако последние открыли стрельбу. Во время перестрелки трое правоохранителей получили ранения. Террористы были убиты ответным огнем. Жертв и пострадавших среди гражданского населения нет.

Уголовное дело возбудили по ст. 317 УК РФ (Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч. 2 ст. 222 УК РФ (Незаконный оборот оружия, совершенный группой лиц). Расследование продолжается. Устанавливаются обстоятельства случившегося, сообщает пресс-служба СУ СК России по Республике Дагестан.