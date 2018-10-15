В Адыгее спасли туриста, заблудившегося во время восхождения на гору Оштен

Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России помогли жителю Краснодарского края, который потерялся в горах

По данным спасателей, 13 октября после спуска к Яворовой поляне, где находился микроавтобус туристической группы, один из участников похода не вернулся. Его телефон был вне зоны доступа.

Туристы организовали свой поход через социальные сети и не ставили ее на учет в МЧС России. Они ждали потерявшегося туриста до позднего вечера, после чего уехали в Краснодар. На поиски прибыла группа спасателей.