В Адыгее спасли туриста, заблудившегося во время восхождения на гору Оштен
Спасатели Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России помогли жителю Краснодарского края, который потерялся в горах
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По данным спасателей, 13 октября после спуска к Яворовой поляне, где находился микроавтобус туристической группы, один из участников похода не вернулся. Его телефон был вне зоны доступа.
Туристы организовали свой поход через социальные сети и не ставили ее на учет в МЧС России. Они ждали потерявшегося туриста до позднего вечера, после чего уехали в Краснодар. На поиски прибыла группа спасателей.
«Спасатели предположили, что пострадавший при возвращении пошел не по тропе, идущей к стоянке автомашин, а уклонился от маршрута и спустился в лесную зону. Там он был и найден. Ночь турист провел у костра, состояние здоровья в норме. Спасатели отвезли его на автовокзал города Майкопа, откуда он на общественном транспорте выехал домой», — сообщил заместитель начальника Адыгейского поисково-спасательного отряда МЧС России Валерий Черепанов.
Как писали Юга.ру, 14 октября в Адыгее спасатели оказали помощь 27-летнему жителю Майкопа, который упал с обрыва.
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