Дорожники планируют сократить время пути от Краснодара до Крыма почти на час

Росавтодор планирует реконструировать трассу А-289 от Краснодара в направлении Таманского полуострова

Росавтодор планирует реконструировать дорогу А-289, которая станет самым быстрым маршрутом из Краснодара в Крым. Развитие этой трассы снизит время пути из южной столицы до полуострова с 2 часов 40 минут до 1 часа 50 минут.

Следуя по М4 «Дон», водители уходят на эту дорогу через Краснодар или выезжают на А-289 в Славянске-на-Кубани, если едут через Тимашевск. Далее трасса ведет через Темрюк к хутору Белый, где примыкает к федеральной трассе А-290 Новороссийск — Керчь.

Протяженность нового федерального маршурта составляет 150 км, но только пятая часть — участки от четырех полос, остальные — двух-трехполосная дорога. Более 20 км трассы проходит рядом с населенными пунктами. Средняя скорость движения по А-289 — около 60 км/ч, при сезонном увеличении трафика показатели могут уменьшаться до 40 км/ч и ниже.

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Планируется, что ремонтники ликвидируют последствия деформации и разрушения покрытия на дороге до конца 2018 года. Параллельно с этим специалисты изучат количество полос движения и эффективность реконструкции трассы А-289. До конца 2019 года рассчитывают приступить к проектированию, рекострукции и строительству по маршруту дальнего подхода к Крымскому мосту, сообщает 15 октября Инфоцентр «Крымский мост».