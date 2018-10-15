Донские пограничники пресекли контрабанду 200 кг красной икры

На окраине поселка Чертково Ростовской области пограничники 11 октября пресекли попытку контрабанды через границу крупной партии красной икры

По данным пресс-службы ПУ ФСБ России по региону, пограничный наряд задержал мужчину, который переносил к госгранице с Украиной коробки из своего автомобиля. В них находилось около 200 кг красной икры. Пограничники изъяли икру. Ориентировочная стоимость товара составила около 600 тыс. рублей.

В отношении ростовчанина возбудили дело по ч. 3 ст. 18.1 КоАП РФ (Нарушение режима государственной границы).