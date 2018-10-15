Под Хасавюртом произошло землетрясение магнитудой 4

В Дагестане 14 октября сейсмологи зафиксировали подземные толчки

Землетрясение произошло в 16:51 в 10 км к западу от Хасавюрта на глубине 70 км. Магнитуда составила 4, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.