Под Хасавюртом произошло землетрясение магнитудой 4
Дагестан Маша Томилина
В Дагестане 14 октября сейсмологи зафиксировали подземные толчки
Землетрясение произошло в 16:51 в 10 км к западу от Хасавюрта на глубине 70 км. Магнитуда составила 4, сообщается на сайте Единой геофизической службы РАН.
Как сообщали Юга.ру, в прошлый раз землетрясение в Дагестане зафиксировали 23 сентября.
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