Минпромторг предложил разрешить в России выращивание опиумного мака
Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, который предлагает разрешить выращивать в стране наркосодержащие растения для использования в медицинских целях
Разработанный Минпромторгом документ отменяет действующий в стране запрет на культивирование наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, например, опиоидных обезболивающих и других сильнодействующих лекарств.
Инициатива уточняет порядок культивирования наркосодержащих растений и предлагает определить сорта растений, которые разрешено выращивать для производства веществ, используемых в медицине или ветеринарии, сообщает ТАСС.
Помимо этого, документ предлагает распространить нормы закона, устанавливающие государственную монополию и условия культивирования наркосодержащих растений для использования в научных и учебных целях, а также экспертной деятельности.
Законопроект получил заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и Минюста России, он уже внесен в правительство.
Читайте также:
Сейчас Россия закупает 100% субстанций для производства наркотических лекарств у стран, где разрешено выращивание опийного мака. Минпромторг ожидает, что отечественные опиоидные препараты появятся в стране в 2019 году.
Как сообщали Юга.ру, в марте в Минпромторге заявили, что разрешение на выращивание опийный мак, который запрещено культивировать с 1987 года, станет частью политики импортозамещения.
Чем заняться в выходные 13-14 октября: выбор Эволюции Юга.ру
В комментариях недопустимы и будут удалены: реклама, оскорбления, мат, клевета, любые нарушения законов РФ.