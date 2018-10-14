Минпромторг предложил разрешить в России выращивание опиумного мака

Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, который предлагает разрешить выращивать в стране наркосодержащие растения для использования в медицинских целях

Разработанный Минпромторгом документ отменяет действующий в стране запрет на культивирование наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, например, опиоидных обезболивающих и других сильнодействующих лекарств.

Инициатива уточняет порядок культивирования наркосодержащих растений и предлагает определить сорта растений, которые разрешено выращивать для производства веществ, используемых в медицине или ветеринарии, сообщает ТАСС.

Помимо этого, документ предлагает распространить нормы закона, устанавливающие государственную монополию и условия культивирования наркосодержащих растений для использования в научных и учебных целях, а также экспертной деятельности.

Законопроект получил заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и Минюста России, он уже внесен в правительство.