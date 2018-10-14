Минпромторг предложил разрешить в России выращивание опиумного мака

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Министерство промышленности и торговли РФ подготовило законопроект, который предлагает разрешить выращивать в стране наркосодержащие растения для использования в медицинских целях

Разработанный Минпромторгом документ отменяет действующий в стране запрет на культивирование наркосодержащих растений для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ, например, опиоидных обезболивающих и других сильнодействующих лекарств.

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Инициатива уточняет порядок культивирования наркосодержащих растений и предлагает определить сорта растений, которые разрешено выращивать для производства веществ, используемых в медицине или ветеринарии, сообщает ТАСС.

Помимо этого, документ предлагает распространить нормы закона, устанавливающие государственную монополию и условия культивирования наркосодержащих растений для использования в научных и учебных целях, а также экспертной деятельности. 

Законопроект получил заключения Института законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ и Минюста России, он уже внесен в правительство. 

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Сейчас Россия закупает 100% субстанций для производства наркотических лекарств у стран, где разрешено выращивание опийного мака. Минпромторг ожидает, что отечественные опиоидные препараты появятся в стране в 2019 году.

Как сообщали Юга.ру, в марте в Минпромторге заявили, что разрешение на выращивание опийный мак, который запрещено культивировать с 1987 года, станет частью политики импортозамещения.

Законопроекты Медицина Министерство промышленности и торговли РФ Наркотики Растениеводство
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Минпромторг предложил разрешить в России выращивание опиумного мака

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